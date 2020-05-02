Канада: штурмовое оружие под запретом

На всей территории Канады с 1 мая запрещается использование штурмовых винтовок и аналогичного им оружия. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, это оружие было создано с одной единственной целью — убивать как можно больше людей за короткий промежуток времени.

"Для охоты на оленя не нужна штурмовая винтовка. С этого момента в нашей стране нельзя больше покупать, продавать, перевозить, импортировать и использовать штурмовое оружие военного назначения. Для законных владельцев такого оружия будет объявлена двухлетняя амнистия, чтобы они могли выполнить требования и получить справедливые компенсации, которые мы установим на законодательном уровне", — заявил Джастин Трюдо.

Всего под запрет попали 1500 разновидностей штурмового оружия Новый закон, который правительство позднее намерено ужесточить еще больше, принят после самого массового расстрела людей в канадской истории. В ночь на 19 апреля в нескольких городах провинции Новая Шотландия 51-летний мужчина убил 22 человека.

Лидер оппозиционной консервативной партии Эндрю Шир заявил, что запрет не учитывает интересы законопослушных канадцев, так как у злоумышленника не было лицензии на владение оружием и, по предварительным данным, винтовки он получил незаконным путем из США.