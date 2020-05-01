Трамп обвиняет Китай и ВОЗ

Нью-Йорк остается одним из основных очагов распространения коронавируса в США. Между тем местные власти проводят расследование в отношении расположенного в районе Бруклин похоронного бюро: в среду прохожие почувствовали запах разлагающихся тел, исходящий от грузовиков, припаркованных рядом с бюро и обратились в полицию. Обнаружены тела примерно 60 человек.

Президент США Дональд Трамп тем временем выступил с утверждением, что новый коронавирус пришел из уханьской лаборатории и дальнейшие шаги Белого дома в отношении Китая будут во многом определяться итогами рассмотрения обстоятельств распространения инфекции. Президент отказался предоставить журналистам доказательства . "Я не могу этого сказать. Мне не разрешено говорить вам это", — сказал президент.

"И я думаю, что Всемирной организации здравоохранения должно быть стыдно, так как она стала пиар-агентством Китая", — добавил Трамп. При этом ранее в тот же день аппарат директора Нацразведки объявил, что коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

А вице-президент США Майкл Пенс появился на публике в защитной маске: он посетил предприятия по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких в штате Индиана. На прошлой неделе он подвергся критике за то, что проигнорировал рекомендации медиков во время визита в клинику в штате Миннесота.

В столице штата Мичиган Лансинге сотни человек потребовали от местных властей снять действующие ограничения. В стране уже свыше 30 миллионов человек обратились за пособием по безработице.

В США зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. На фоне постепенного смягчения карантинных мер во многих штатах медики предупреждают о возможности второй волны эпидемии.