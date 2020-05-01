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Россия

Весенние пожары в России

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 Павел Барсуков
Весенние пожары в России
Авторское право  RTR via EVN
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В Забайкальский край России направлены ещё сто пожарных-десантников: МЧС значительно увеличивает силы в этом регионе. Лесные пожары там бушуют уже около двух недель. 60 регионов России объявили особый противопожарный режим, но в районе Байкала ситуация самая тяжёлая: в городе Зима Иркутской области выгорел целый жилой квартал.

Причиной некоторых пожаров в МЧС называют засуху, но чаще всего это человеческий фактор — незаконный пал прошлогодней травы. С начала года по этой причине пострадало более 20 населённых пунктов.

Сейчас по всей России зарегистрировано 90 лесных пожаров общей площадью более 60 тысяч гектаров. МЧС России и региональные власти призывают граждан строго соблюдать меры безопасности во время майских праздников.

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