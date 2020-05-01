Ryanair увольняет 3000 человек

Авиакомпания Ryanair уволит до трёх тысяч сотрудников и закроет свои хабы и отделения в континентальной Европе. В пятницу опубликованы планы "коронавирусной" реструктуризации, среди которых и сокращение зарплат оставшимся сотрудникам на 20%.

Руководство компании заявляет, что оказалось в безвыходной и несправедливой ситуации. Возобновление полётов в нормальном режиме произойдёт не раньше июля.

Майкл О'Лири, генеральный директор Ryanair:

"Французское правительство, например, объявило, что компенсирует налоги и сборы, но только французским авиакомпаниям. Другим перевозчикам, например Ryanair, EasyJet или British Airways, которые летают во Францию, придётся по-прежнему платить полные сборы. Это, острого говоря, нечестно. Это нарушение правил госпомощи и нарушение правил конкуренции".

Помимо прочего, Ryanair, флот которой состоит исключительно из "Боингов-737", ведёт сейчас активные переговоры с американцами о расторжении контрактов на поставки новых авиалайнеров на следующие два года. Именно столько, по мнению менеджеров, займёт восстановление спроса и цен до прежнего уровня.