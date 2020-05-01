Коронавирус разоряет флористов

Из-за пандемии коронавируса французские флористы в общей сложности потеряли 350 миллионов евро. Цветочные магазины закрыты в связи с карантином. Но Первого мая владельцам лавок разрешили продавать ландыши у дверей своих бутиков и делать доставку букетов клиентам. В праздник трудящихся французы отмечают и День ландыша. Дарить эти цветы на счастье - традиция, введенная еще в 16 веке.

Алан Деконинк, флорист: "Мы уже потеряли апрель и Пасху. Первого мая сможем получить лишь пятую часть от прибыли, которую обычно имели в этот день. И да, мы хотим знать, когда мы сможем снова начать нормально работать. Впереди День матери. Неделя, на которую выпадает этот праздник дает лучшую выручку в году".

Аналогичная ситуация складывается и в Италии. Алессандро Мандар выращивает цветы в своих теплицах, в сицилийском городе Катания. Но сейчас он их не продает. Спроса практически нет. Однако бизнесмен не увольняет работников фирмы.

Алессандро Мандар, бизнесмен: "Мы полагаем, что за весь период карантина мы выбросим около 1,5 млн. срезанных цветов. Мы платим нашим сотрудникам, но одновременно выкидываем стебли. Вот такой парадокс. Но мы считаем что несправедливо держать наших служащих дома. Все они должны кормить свои семьи".

Карантинные меры на Апеннинах начнут ослаблять с 4 мая. С этого дня на работу выйдут те, кто занят в производственной и строительной деятельности.