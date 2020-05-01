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мир

В Италии откроют парки

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 Павел Барсуков
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В Италии откроют парки
Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Великобритании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч человек: за последние сутки скончались 739 заболевших. Королевство по общему числу умерших остаётся на втором месте в мире после США.

В то же время Лондон докладывает, что выполнил и перевыполнил план по развёртыванию лабораторий, обрабатывающих тесты на коронавирус. Они анализируют данные более 120 тысяч человек каждый день.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании:

"Нашей общенациональной задачей было достичь показателя в 100 тысяч тестов ежедневно к концу месяца. Это была амбициозная задача, но именно такая дерзкая цель нам и была нужна. И я могу сообщить, что она достигнута".

В Испании закрыта больница, оборудованная в залах мадридского выставочного центра IFEMA. Это заведение стало символом отчаянной ситуации в борьбе с коронавирусом, а закрытие центра символизирует значительное улучшение ситуации. Впрочем пока на всякий случай палаты не разбирают и оборудование не вывозят.

Антонио Сапатеро, главврач временной больницы IFEMA:

"К нам приезжали специалисты из США, из Центральной и Южной Америки и конечно же из Европы — Германии, Италии.. Все они высоко оценили работу, которую мы проделали в этой временной больнице".

В Италии постепенно снижается ежедневный прирост летальных исходов. В Риме заявляют, что с 4-го мая откроются некоторые заводы и стройплощадки: на работу смогут выйти более 4 миллионов человек. А муниципальным властям дано право открывать для посещения сады и парки.

Во Франции в пятницу зарегистрировано самое низкое с 23 марта число смертей в сутки. Власти страны обещают, что со следующей недели в свободной продаже, причём по фиксированным ценам, появятся маски, до этого реквизированные в пользу медиков.

Кроме того, Париж опубликовал официальную карту распространения вируса по регионам, на основании которой будут приниматься решения по ослаблению карантинных мер. Подчёркивается, что это пока предварительные данные.

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