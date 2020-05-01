Красный лоскут — знак голода

Колумбия в среду официально присоединилась к Организации экономического сотрудничества и развития — клубу экономически развиты́х демократических государств. Но страна до сих пор входит в десятку стран мира с самыми высокими показателями неравенства населения. Карантин

Оскар Чилатра, разнорабочий:

"Мы едим дважды в день. Иногда один раз, иногда два. А у нас трое детей. Поэтому нам нужна помощь от правительства — или от кого-нибудь, кто пришёл бы сюда и увидел, в каких условиях живёт наш квартал".

Те, у кого в холодильнике пусто, вывешивают у дверей лоскут красной ткани: это знак голода, знако того, что срочно нужна помощь. Почти половина колумбийцев и так не имела постоянной или официальной работы. В трущобах Боготы, колумбийской столицы, из-за карантина не осталось даже тех немногих законных способов заработать, которые были.

Хосе Тельедор, разнорабочий:

"Ну представьте, если карантин ещё продлится, что тогда? Воровать я не пойду, потому что не умею. А к кому обратиться за помощью, я не знаю".

В некоторых кварталах организовывают общую кухню: соседи скидываются, чем есть, если есть, и варят обеды на всех.

Государство выделяет финансовую и продуктовую помощь нуждающимся. Но по словам активистов, её совершенно недостаточно и доходит она далеко не до всех бедных районов.

Вильдер Андрей Тельес, правозащитник:

"Власти начали отправлять помощь через месяц после начала изоляции. Другими словами, наши учреждения не готовы к такой ситуации, в которой мы сейчас оказались".

Из-за всего происходящего в кварталах, которые и раньше благополучными не считались, заметно возросло число грабежей и насилия.

Эктор Эстепа, Euronews:

"В подобной ситуации оказались беднейшие слои населения не только в Колумбии, но и по всей Латинской Америке. По оценкам ООН, из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться 29 миллионов человек. Экономика региона только за этот год сократится более чем на 5%."