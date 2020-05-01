Открыть Шенген: "легче сказать, чем сделать"

Падемия коронавируса нанесла удар по концепции Европейского проекта. Чтобы остановить распространение инфекции, страны Шенгенской зоны временно закрыли внешние и внутренние границы и ввели пограничный контроль. Ограничения коснулись сухопутных, морских границ и воздушного пространства. Эта крайняя, но необходимая мера, предусматривается правилами, прописанными в договоре.

Власти государств сообщества должны информировать Европейскую Комиссию о своих действиях. Однако, по данным аналитической службы Европарламента, к концу апреля лишь 16 из 26-ти стран входящих в Шенген, уведомили Брюссель о введении частичного или полного контроля на своих рубежах. Среди них Франция, Португалия, Испания и Германия. Италия и Словения пока не заявили о своих намерениях. Восемь стран Шенгена, в их числе Швеция и Исландия, оставили границы открытыми.

Внезапное прекращение передвижения людей и товаров в европейском пространстве привело к тяжелейшим экономическим последствия. Министр финансов Кипра Константинос Петридис сказал Euronews, что для восстановления европейской экономики страны сообщества должны предпринимать совместные действия.

Константинос Петридис, министр финансов Республики Кипр: "Европейская экономика основана на едином рынке и свободном передвижении. Европейская комиссия выдвинула инициативу для скоординированного снятия ограничений. Конечно, это легче сказать, чем сделать. В каждой европейской стране сложилась своя ситуация. Определенно важно, что карантинные меры будут сниматься согласованным образом. Это позволит нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее. Я думаю, что большинство государств уже прошли пик эпидемии, так что это то, что в краткосрочной перспективе скоординировано".

Согласно рекомендациям Еврокомиссии, процесс выхода из карантина должен быть очень медленным и постепенным, причем открытие границ и разрешение туристических поездок вероятнее всего произойдут на поздних этапах снятия ограничений.