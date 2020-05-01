Байден: "Этого никогда не было!"

Бывший вице-президент США, а ныне - единственный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от демократов - Джозеф Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах, предъявленные его бывшей сотрудницей. Отвечая в эфире утреннего шоу NBC на вопрос: "Перед лицом американского народа, скажите, имели место сексуальные домогательства в отношении Тары Рид?", Байден заявил: Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что этого никогда не было... Я не собираюсь подвергать сомнению ее мотивы и вообще не собираюсь во всё это вдаваться. Я не знаю, почему она так говорит и почему после 27 лет вдруг все это вдруг всплыло на поверхность. Я не собираюсь нападать на нее"...

В заявлении 56-летней Тары Рид утверждается, что в 1993 году Байден, который на тот момент был сенатором, в одном из коридоров здания Конгресса США прикасался к ней без ее разрешения.

Обозреватели тем не менее отмечают, что в сексуальных домогательствах обвинялся и главный соперник демократа по предвыборной кампании, действующий президент США Дональд Трамп.