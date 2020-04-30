Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина подтверждён коронавирус, анализы дали положительный результат. Об этом глава правительства сообщил в ходе видеоконференции с президентом Путиным.

Мишустин отправится в больницу под надзор врачей. Контактировавшим с премьером также придётся сдать анализы.Исполняющим обязанности главы кабинета назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мишустин призвал россиян оставаться дома на майские праздники и строго следовать требованиям карантина.

Российские врачи не скрывают, что опасаются роста числа случаев в майские выходные, которые в этом году длятся непрерывно с 1 до 11 числа включительно.

В некоторых регионах на этот период планируют немного ослабить ограничения, в других, наоборот, ужесточат меры, включая полный запрет на продажу алкоголя.

В стране уже подтверждено более 106 тысяч случаев заражения. Более 11600 пациентов выздоровели, 1073 человека скончались.