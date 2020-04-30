В секторе Газа шьют защитные маски для Европы

В результате многолетнего конфликта в секторе Газа закрылось немало предприятий. 45% населения трудоспособного возраста безработные. И хотя случаев заболевания коронавирусом здесь зафиксировано не так много, из-за экономических последствий пандемии у местных жителей могут возникнуть новые сложности.

Лишь немногие текстильные фабрики сумели до сих пор воспользоваться ситуацией.

"Мы экспортируем маски и защитные костюмы в Израиль. А Израиль дальше — в Европу, - рассказывает Исмаил Джахдух, владелец фабрики. - Мы шьем по 5 тысяч масок и 500 костюмов в день. В какой-то момент наше производство остановилось, но коронавирус дал нам работу. У нас даже есть возможности увеличить производство".

При этом, по данным Всемирного банка, около четверти местного населения сегодня живут лишь на 5,5 долларов в день.

"Мы живем в условиях блокады. И это не может не сказываться на нас, портных, и других работниках. Коронавирус создал новую реальность во всем мире. А у нас — еще и новые рабочие места. До пандемии их не было. Теперь многие мастерские занялись пошивом средств индивидуальной защиты, экспортом продукции в Израиль", - отмечает Абд Аль Рауф Абу Ази, портной.

Но извлечь выгоду из сложившейся в мире ситуации получается не у всех.

Абу Мудалала, профессор экономики из Университета аль-Азхар: "Согласно последним исследованиям, без работы остались те, кто трудится посуточно. А значит, уровень безработицы теперь превышает 70%".

В ООН предупреждают: в случае вспышки коронавируса сектор Газа ждет не только экономическая, но и гуманитарная катастрофа.