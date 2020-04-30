Франция: на велосипеде от коронавируса

Крути педали и получишь премию! Французские власти призывают граждан пересесть на велосипеды после выхода из карантина. Чтобы мотивировать налогоплательщиков государство предлагает каждому велосипедисту 50 евро на починку "железного коня" у зарегистрированных механиков. Эта инициатива лишь часть программы, на которую правительство намерено выделить 20 миллионов евро. Политики уверены - пользование велосипедом разгрузит общественный транспорт, что немаловажно в коронавирусную эпоху и позволит сохранить на низком уровне загрязнение воздуха. Механикам идея пришлась по душе.

Жером Роже, механик: "Конечно, это здорово нам поможет. Очевидно, что будет больше работы после того, как мы выйдем из карантина. В общем, это хорошая вещь для нашего сектора. Еще было бы не плохо давать премию побольше за покупку велосипеда, а не только за его ремонт".

С 11 мая Франция начинает постепенную отмену ограничительных мер. Многие из тех, кто работал из дома, вернутся на работу. К станциям метро и автобусным остановкам готовы отправиться не все. Осталось только починить велосипед.

Житель Лиона: "Это может оказаться хорошей инициативой. Это будет способствовать уменьшению степени зависимости людей от общественного транспорта. Вообще есть множество ассоциаций, которые дают советы по самостоятельному ремонту велосипедов. Государство могло бы их поддержать. Велосипед вполне можно починить самому".

В Париже, Лионе и других крупных городах, велокультура процветает уже не первый год. Для безопасного движения велосипедистов созданы специальные дорожки и парковки. Но чем больше французов пересядут на велосипеды, тем будет лучше. И для природы, и для здоровья.