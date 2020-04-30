Авиакомпаниям могут разрешить не возвращать пассажирам деньги в срок

Очередное экстренное видеосовещание министров транспорта стран ЕС в связи с пандемией коронавируса. Накануне нидерландское правительство подтвердило Euronews, что 12 членов сообщества призывают соседей временно приостановить действие европейского закона, согласно которому авиакомпании обязаны возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы в течение семи дней.

На этом, в частности, настаивает Республика Кипр.

"Не думаю, что мы каким-либо образом нарушили бы права пассажиров. Главное сейчас — сохранить воздушное сообщение, поддержать сектор авиаперевозок, не дать ему обанкротиться", - считает Яннис Карусос, министр транспорта Кипра.

До сих пор Европейская Комиссия давала решительный ответ: нет. Но заставлять компании возвращать деньги — это задача каждой страны-члена ЕС в отдельности. А все больше европейских граждан сетуют, что с начала эпидемии вместо конкретной суммы получают на руки ваучеры на будущую поездку. Потребительские организации выступают против.

Урсула Пахль, Европейская организация потребителей BEUC: "Мы предлагаем отказаться от идеи попрания европейских законов и прав потребителей. Это не выход. Необходимо искать финансовые решения проблемы при поддержке государств-членов ЕС. Например, можно было бы создать Европейский транспортный фонд".

Идею ваучеров поддерживает дюжина стран, готовых пересмотреть общие правила, но при условии: если в течение года пассажир так и не использует ваучер, ему все же вернут деньги. Придется подождать.