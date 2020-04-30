Выходить из карантина Франция будет по карте

Ряд европейских стран ослабляют ограничительные меры. К постепенному выходу из карантина (он намечен на 11 мая) готовится и Франция. Власти представили первые карты, отражающие эпидемиологическую ситуацию по трем критериям: скорость распространения коронавируса, наличие койко-мест в реанимациях, возможность тестировать население. В департаментах, которые попадут в красную зону, изоляция продолжится. Пока это, в частности, Париж и Иль-де Франс. В стране от COVID-19 за сутки умерли 289 человек. Более 4 тысяч - находятся в реанимации. Число госпитализированных продолжает снижаться.

По другую сторону Ла-Манша количество скончавшихся пациентов с коронавирусом нового типа выросло до 26 700. По этому показателю Британия обошла Испанию. За двадцать четыре часа в королевстве скончались 674 человека. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон, который впервые провел брифинг после того, как сам поправился после перенесенной болезни.

"Могу подтвердить, мы преодолели пик эпидемии и движемся по нисходящей", - сказал глава кабинета, добавив, что теперь жизненно важно не потерять контроль и не пережить второй пик.

В Испании вот уже несколько недель снижается количество инфицированных. С начала распространения инфекции в королевстве выявлено около 213,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 543 пациента умерли. За сутки от COVID-19 скончались 268 пациентов. Состояние повышенной готовности продлится до девятого мая. Но ограничения снимаются. Детям уже разрешили гулять в сопровождении взрослых.

Со второго мая, как уточнил министр здравоохранения Сальвадор Илла, жители королевства смогут заниматься любым видом спорта: "Индивидуально и без контакта с другими людьми. Один раз в день и только на территории своего города, поселка или деревни. Прогулки и физические упражнения разрешены с 6 до 10 часов утра, и с 20 до 23 часов". Для пожилых, чтобы избежать скопления людей, отводится другое время суток.

На Апеннинах от COVID-19 за последние сутки излечились почти 4700 человек, что стало рекордным показателем за все время эпидемии. За двадцать четыре часа умерли 285 пациентов. Коронавирусная инфекция выявлена у 1872 человек. С 4 мая в стране должна возобновиться производственная и строительная деятельность.