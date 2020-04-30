Вашингтон объявил об успешных испытаниях американского лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп потребовал как можно скорее одобрить применение для лечения COVID-19 нового американского препарата Remdesivir. Ранее появлялись противоречивые научные публикации об эффективности этого средства в борьбе с коронавирусом, но первые клинические испытания Национальных институтов здравоохранения США подтвердили, что оно ускоряет выздоровление.
Компания Gilead разрабатывала препарат Remdesivir для лечения лихорадки Эбола и других вирусных заболеваний. Согласно данным о первых испытаниях, большинство тяжёлых пациентов с COVID-19, принимавших это средство, были выписаны за две недели. Эффективность и безопасность препарата ещё не подтверждены.
Испытания потенциальных лекарств от COVID-19 проходят в разных странах мира. В Великобритании Оксфордский университет привлёк тысячи пациентов к исследованию эффективности различных комбинаций препаратов против малярии и ВИЧ в борьбе с коронавирусом. Похожее исследование, но уже на международном уровне проводит Всемирная организация здравоохранения.
Во Франции проходят испытания комбинаций с использованием известных средств от малярии и артрита, которые, по мнению некоторых специалистов, способствуют выздоровлению пациентов.
Российское министерство здравоохранения в своих рекомендациях упоминает целую серию лекарственных средств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Впрочем, тут же подчёркивается, что пока нельзя однозначно говорить об их эффективности или неэффективности.