Коронавирус убивает кино

Когда Италия перейдёт к смягчению карантинных мер, жизнь не станет проще для индустрии развлечений. Как и в ряде других стран, кинотеатры и театры здесь пока не получили информации о том, когда они смогут возобновить работу. Одни только кинозалы, по некоторым оценкам, потеряли с начала общенационального локдауна около 60 миллионов евро. Представители бизнеса опасаются ещё более серьёзных проблем в отрасли, которые проявятся сразу после открытия. Какие-то кинотеатры так и не смогут открыться, другие понесут серьёзные потери из-за необходимости адаптироваться к новым санитарным нормам, — рассказывает глава Lucisano Media Group Мариано Пьеруччи:

«Большинство предприятий не смогут выжить сейчас и после всего этого. Если введенные меры будут слишком жесткими, они окажут негативное влияние на население. Люди ждут, чтобы мы снова открылись, но они боятся. Кроме того, экономические потери, вызванные снижением доходов и увеличением расходов, помешают некоторым кинотеатрам открыться».

В стремлении спасти бизнес некоторые владельцы ищут новые форматы работы со зрителями в условиях ограничений. Так Давиде Фонтана, директор кинотеатра Augustus в Веллетри в часе езды от Рима решил с июля собирать зрителей на улице, — чтобы они смотрели фильмы из своих машин в автокинотеатре:

_«Мы подумали: как бы нам вывести наш кинотеатр на улицу с соблюдением всех правила безопасности. И это единственный способ восстановить связь с обществом, с теми, кто любит кино, с нашими постоянными клиентами».

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Реализовать эту идею оказалось не так сложно. Надо только найти большую свободную площадку, — вроде этой стоянки. И необходимо соблюсти некоторые важные правила, — объясняет инженер Джампьеро Фирикано:

«Здесь поместится 200-250 автомобилей. Мы должны гарантировать, что при этом останется достаточно места для проезда карет "Скорой помощи"».

Кинопродюсер и глава CNA Cinema Джанлука Курти отмечает, что пандемия стала непростым испытанием не только для кинотеатров — но и для всего кинематографа в целом. Под угрозой срыва многие будущие проекты:

«Страховка не покрывает случаи COVID-19 на съёмках. Без страховки продюсеры несут юридическую ответственность за происходящее. Безопасность можно гарантировать лишь в случае, если актёры ежедневно будут сдавать анализы. Но это очень сложно организовать для всей команды».

После пандемии мир не будет прежним — предупреждают политики и эксперты. Но останется ли в этом мире место кинотеатрам — таким, какими мы их знали до COVID-19?