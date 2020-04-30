Подвиг 100-летнего ветерана

Ветеран Второй мировой войны британец Томас Мур, собравший около 30 млн фунтов стерлингов (33 млн евро) для Национальной службы здравоохранения в день своего 100-летнего юбилея, стал почётным полковником. Сообщил ему эту новость и возвёл в чин командир первого батальона Йоркширского полка подполковник Томас Миллер:

Это письмо от начальника генерального штаба, в котором говорится о вашем назначении почётным полковником нашего Армейского колледжа в Харрогейте. И было бы замечательно, если бы вы вступили в эту должность и в этом новом качестве вдохновляли бы своим примером будущих младших офицеров нашей армии.

Ветерн с благодарностью согласился:

- Это одна из величайших наград, которую может получить человек».

На этом приятные сюрпризы не закончились. Юбиляру была токже вручена медаль "Обороны", учреждённая в 1945 году в честь победы союзных войск во Второй мировой войне.

А ещё он получил более 125 тыс поздравительных открыток со всех концов Великобритании и даже персональное послание от королевы Елизаветы Второй.

Том Мур стал известен всей стране, когда объявил сбор средств в пользу медиков, борющихся с коронавирусом. Чтобы привлечь внимание к этой акции , ветеран, передвигающийся при помощи ходунков, пообещал к своему 100-летнему юбилею 10 раз ежедневно проходить по 100 метров. Своё слово он сдержал.