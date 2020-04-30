Великобритания: из-за коронавируса смертность от рака может вырасти на 20 %

В Великобритании из-за пандемии коронавируса смертность от рака в течение последующих 12-ти месяцев может увеличиться на 20%. Речь идет о жизни порядка 18 тысяч человек. Таковы результаты исследования Университетского колледжа Лондона. На фоне кризиса, в связи с распространением коронавирусной инфекции, онкологические больные не получают своевременную медицинскую помощь.

Николас Ваг Ас, главный врач больницы Royal Marsden: "Мы сталкиваемся с такой проблемой. Люди сидят по домам, им говорят, чтобы они не приходили в медицинские учреждения. И они пропускают симптомы онкозаболеваний, в то время как в нормальной жизни, они бы обратили на них внимание. Известно, что лучшие результаты лечение дает в том случае, если рак обнаружен на ранней стадии".

В среднем пациенты стали на 60% реже проходить курсы химиотерапии, а число срочных обращений с подозрением на злокачественную опухоль сократилось на 76%. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Имперский колледж Лондона. Медики призывают британцев обращаться за помощью.

Питер Джонсон, глава Центра по изучению рака: "Мы не прекращали лечение онкологических больных. Но мы отметили значительное сокращение числа людей, приходящих на первичный прием. Мы хотели бы изменить эту тенденцию, потому что больницы открыты для пациентов".

Лечить больных раком и одновременно защищать их от коронавируса сложная задача. Но специалисты подчеркивают, что врачи онкоцентров обязаны предоставлять людям необходимую и своевременную помощь.