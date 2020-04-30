Более 227 тыс. человек признаны жертвами коронавирусной пандемии по всему миру. Это данные, собранные Университетом Джонса Хопкинса в Балтиморе. Хуже всего эти показатели у США, где умерли более 61 тыс. заболевших COVID-19, и в Италии — там число жертв превышает 27 тысяч.

Великобритания в ближайшие сутки может возглавить антирейтинг в Европе: там умерли 26 тыс. инфицированных, — эти официальные данные впервые учитывают не только пациентов больниц. Власти предупреждают, что пик пандемии ещё впереди и говорить о выходе из карантина пока рано.

Мы сейчас рассматриваем все возможные варианты второй фазы эпидемии. Есть свет в конце туннеля. Независимо от того, работаете ли вы, не покладая рук, в системе здравоохранения на передовой или сидите дома с детьми, — нам всем надо набраться терпения и сохранять бдительность. Мы посмотрим, что будет в следующем докладе экспертной комиссии в начале мая. Доминик Рааб глава МИД Великобритании

В Испании, где число жертв коронавируса превысило 24 тыс. человек, планы по смягчению карантинных мер c 4 мая спровоцировали широкую дискуссию в обществе. Они считают эти меры поспешными и опасными для граждан, другие критикую правительство за слишком жёсткие ограничения и выступают за их отмену.

Более 24 тыс. жертв пандемии и во Франции, которая собирается выходить из карантина с 11 мая. Впрочем, эти планы касаются далеко не всех. «Мы хотели бы больше ясности по поводу сроков открытия баров и ресторанов. Сегодня они не назвали никаких дат. Это было ожидаемо, но нельзя, чтобы так продолжалось бесконечно, — потому что это будет катастрофой для всех», — говорит ресторатор Себастьян Перон.

Более быстрыми темпами от карантинных мер будут избавляться в соседней Швейцарии, где уже 11 мая при соблюдении ряда условий могут открыться все магазины, школы, рестораны и музеи. При этом сохранятся ограничения на организацию собраний: под запретом, в частности, останутся все крупные культурные и спортивные мероприятия.