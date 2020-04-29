США - чемпион по проведенным тестам на вирусоносительство

Треть от общемирового количества зараженных - 1 012 583 человек - это жители США.
Известно, что свыше 5 млн американцев получили возможность сдать тесты на вирусоносительство.
Это количество должно стать ежедневным, настаивает Дональд Трамп.
Белый дом также объявил, что у пассажиров международных рейсов, которые прибывают в США - из каких именно государств , не уточняется - будут измерять температуру в терминале аэропорта и в зависимости от этого, разрешать или нет, въехать в страну.
Стало известно и о подписании указа о продовольственной безопасности. Так федеральные власти оказывают содействие работе предприятий мясной промышленности.
Рано утром в среду ТАСС сообщил со сслылкой на ВМС США, что не менее 64 человек заразились коронавирусной инфекцией на борту американского эсминца Kidd.
С начала пандемии самым зараженным остается Нью-Йорк, там диагноз COVID-19 был поставлен свыше 162 тысячам человек, от заболевания скончались почти 18 тысяч жителей-
Накануне сообщили об уходе из жизни известного реаниматолога, завотделением скорой помощи одной из городских больниц, 49-летней Лорны Брин, она покончила с собой, не выдержав, как заявила ее семья, "напряжения кризиса".