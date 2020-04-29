Британские дети: трудности онлайн-обучения

Когда стол в гостиной превращается в парту. После введения в стране карантина и закрытия школ британские родители были вынуждены в срочном порядке переквалифицироваться в учителей: чтобы успешно совмещать работу с преподаванием свои собственным детям, нужен творческий подход. Но гарантий на успех нет.

Поппи Гоуслинг, школьница: "Мне нравится дома. Можно отдохнуть, когда захочешь. Но я скучаю по учителям и друзьям".

Кайя Гоуслинг медиаконсультант: "В первую же неделю карантина я из мамы превратилась в учителя".

А это значит не только помогать разбираться со школьной программой, проводить физкультминутки, устраивать перемены, но и успевать приготовить обед.

Британские школы открыты лишь для детей "ключевых работников", список которых опубликовало ранее правительство. В него, в частности, входят медицинские и социальные работники, учителя и курьеры, водители общественного транспорта и полицейские.

Карлен Бендер — предприниматель. Ее сыновья 11 и 16 лет на онлайн-обучении. На троих у них всего один компьютер.

"Если мой младший сын засыпает в пять утра, я могу поработать до 12. А там уже просыпается мой старший сын. Мы будто прячемся друг от друга- говорит она. - При этом, мы понимаем, что работа каждого из нас продвигается довольно медленно".

У учителей свои претензии к онлайн-обучению.

Брайони Гардинер, учительница: "Сидеть взаперти детям очень сложно. Особенно теперь, когда родители работают и не могут посвящать себя их воспитанию. Главное сегодня — благополучие детей, мы должны убедиться в том, что они действительно получают качественное образование и необходимую поддержку".

Так когда же британские школы вновь откроют свои двери?

Виктория Смит, euronews: "Мнения на этот счет разделились. Исследователи Имперского колледжа Лондона заявляют, что школы должны быть закрыты для всех, кроме детей "ключевых работников". Только таким образом учащиеся смогут соблюдать рекомендованную дистанцию. По мнению экспертов Университетского колледжа Лондона, это позволит избежать лишь от 2 до 4% смертей. А что об этом думают профсоюзные работники?"

Гарет Янг из профсоюза NASUWT: "Мы добиваемся того, чтобы правительство проследила, все ли учителя обеспечены индивидуальными средствами защиты. Нельзя оставлять без внимания и следующие вопросы: есть ли у учителей возможность помыть руки горячей водой с мылом и вообще соблюдать безопасную дистанцию?"

До сих пор власти не решили, когда будут открыты учебные заведения. К настоящему моменту в стране свыше 160 тысяч заболевших коронавирусом.