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Россия

Россия: очереди из "скорых" в городах

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 Павел Барсуков
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Очередь в Покровскую больницу. С.-Петербурга
Очередь в Покровскую больницу. С.-Петербурга   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Санкт-Петербурге — очереди из десятков машин скорой помощи на подъездах к больницам. Ожидание может длиться десять часов.

Такие очереди уже несколько недель образуются во многих российских городах. В минздраве объясняют, что приёмные покои неинфекционных больниц, переведённых на работу с коронавирусом, не имеют возможности одновременно осматривать нескольких больных с соблюдением мер безопасности.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Санкт-ПетербургCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedDmitri Lovetsky

Сотрудники скорой помощи при этом подчёркивают, что тяжёлых больных без коронавируса принимают без очереди.

Темп роста заболеваемости в России сейчас один из самых высоких в мире: несколько дней подряд регистрировалось более 6000 новых случаев ежедневно.

Всего в стране, по последним данным, почти 99,4 тысяч заразившихся: страна по этому показателю обошла Иран и Китай и находится на восьмом месте в мире. 972 человека скончались.

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