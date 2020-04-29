75-летие освобождения "Дахау"

В Германии почтили память жертв концлагеря "Дахау": 75 лет назад туда вошли американские войска. Церемония в этом году состоялась в режиме онлайн: на месте была лишь небольшая делегация баварских властей. Военные оркестры из Израиля и США, представители общественных организаций и немногие живые узники присоединились к церемонии по сети.

Богослужение, проведённое по просьбе родственников заключённых, также состоялось в виртуальном пространстве.

Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии:

"В общем молчании мы встретили эту годовщину, и сегодня мы вновь говорим не только о памяти, но и об обещании: никогда не забывать, никогда не позволять случиться такому снова".

Концлагерь "Дахау" существовал с 1933 года и изначально предназначался для противников режима и лиц, "загрязняющих арийскую расу". За всё время через него прошли около 250 тысяч человек. Погибли, по разным оценкам, от 40 тыс. до 70 тыс. заключённых.

В день освобождения американские солдаты, под впечатление от увиденного, расстреляли до нескольких сотен охранников — солдат СС и Вермахта.