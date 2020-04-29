Белорусы массово отправились на кладбища

Несмотря на эпидемию коронавируса, на Радоницу - в народной традиции восточных славян это день первого после Пасхи поминовения усопших - жители Бобруйска, как и многие другие белорусы, отправились на кладбища.

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В стране не объявляли карантин, не вводили ограничений на массовые собрания и не отменяли спортивные состязания.

Жители республики делятся своими секретами борьбы с коронавирусной инфекцией.

Прежде всего нужно быть оптимистом, не нужно ничего бояться. Разумеется, правила безопасности нужно соблюдать Но нужно и верить в себя. Мы не заболеем, с такими врачами, как у нас, не страшен никакой коронавирус. А президент наш замечательный , он никому не даст умереть".

В минувшие выходные в стране прошел массовый субботник - Александр Лукашенко принял в нем участие, он сажал деревья в Гомельской области.

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Госсми страны сообщили, что "президентская бригада" высадила восемь тысяч саженцев сосны".

В стране зарегистрированы свыше 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 скончались почти 80 человек.