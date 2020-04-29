Airbus терпит убытки и сокращает производство

В связи с пандемией коронавируса аэрокосмическая отрасль переживает самый тяжелый кризис в своей истории. Об этом заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори. Консолидированный чистый убыток корпорации за первый квартал 2020 года составил 481 миллион евро. На фоне ограничения международных перелетов компания отправила тысячи сотрудников во внеплановый отпуск и была вынуждена на треть сократить производство.

"В будущем мы наверняка увидим немало примеров объединений предприятий, слияний. Скорее всего, в краткосрочной перспективе многие перевозчики продемонстрируют, что способны преодолеть кризис либо самостоятельно, либо с помощью реструктуризации кредита, либо благодаря государственной финансовой поддержке", - отмечает Дунн Грэхам, главный редактор FlightGlobal.

По мнению эксперта, индустрии предстоит вновь завоевывать доверие пассажиров. Даже когда границы откроются, не многие захотят покинуть свой дом или после заветного путешествия вновь оказаться на карантине.

"В первую очередь компании займутся восстановлением магистральных маршрутов и только в последнюю — второстепенных направлений, появившихся сравнительно недавно", - считает он.

В Международном совете аэропортов считают, что объём пассажирских авиаперевозок, который был до начала пандемии, восстановится только к концу 2021 года. За 2020-й «воздушные гавани» мира потеряют более $70 миллиардов евро.