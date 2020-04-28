Родила у заброшенного дома: россияне, застрявшие за рубежом, умоляют о помощи

Одна россиянка родила ребенка на пороге заброшенного дома в Малайзии, другая - застрявшая в Чили - говорит, что ест один рис, с ужасом представляя, что будет через неделю, а еще один гражданин РФ получил материальную помощь в размере 900 тысяч рублей. Правда, потом все эти деньги, в том числе реально полагающуюся помощь, забрали обратно.

По данным Росавиации, с 20 марта по 26 апреля на территорию РФ вернулись более 172 тысяч россиян. Но тысячи по-прежнему остаются за границей. Они постоянно пытаются связаться с МИДом и посольствами и снимают видео со своими историями в надежде, что на них обратят внимание. Но у многих до сих пор нет никакой информации о том, когда они смогут вернуться домой.

В соответствии с постановлением правительства, россияне, которые вылетели на отдых в этом году и у кого на руках билеты с датами возвращения с 16 марта по 31 мая, имеют право на материальную помощь в размере 2400 рублей в сутки. Но, как оказалось, далеко не все туристы получают эти деньги.

“Я хотел сжечь российский паспорт”

В ночь на 13 апреля на пороге заброшенного дома в малазийской столице россиянка Наталья (фамилию она попросила не называть) родила сына Ивана. Вот уже две недели семья живет в том же доме. Деньгами и едой им помогают местные жители. Супруг Евгений сейчас подрабатывает грузчиком.

Пара выехала из России в начале октября. За полгода они побывали в Китае, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде. 9 марта они приехали в Малайзию и через несколько недель планировали уехать на Пхукет, откуда должны были вылететь домой в Архангельск. 20 марта пара приехала в приграничный район, но власти Таиланда к тому моменту закрыли границы.

Все деньги у нас были рассчитаны впритык, поэтому в 20-х числах нам пришлось покинуть отель, нам уже не на что было его оплачивать Евгений Россиянин, застрявший в Малайзии

После этого пару на две недели приютили в буддийском монастыре. В начале апреля семья поехала в Куала-Лумпур. Получить матпомощь в размере 2400 рублей, которая полагается застрявшим за границей россиянам, Евгений и Наталья не могли, поскольку выехали из страны в прошлом году. Но они имели право на помощь в соответствии с постановлением правительства от 2010 года "Об утверждении положения о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам России, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию".

И первую неделю после обращения помощь действительно оказывали: Евгения и Наталью поселили в хорошем отеле, каждый день присылали продукты. Но 10 апреля пара получила письмо из посольства с просьбой покинуть гостиницу на следующий день.

Дом, в котором живут Наталья и Евгений и на пороге которого женщина родила ребенка Фото предоставлено Евгением

После этого семья сама попыталась найти новое жилье. Передвигаться по городу им приходилось пешком, несмотря на поздние сроки беременности Натальи: общественный транспорт в городе не работает, а в такси могут находиться только два человека (водитель и пассажир).

Евгений рассчитывал на то, что с транспортом им поможет консульство, поскольку для машин с дипломатическими номерами ограничений на количество пассажиров нет, но такой помощи семья не получила.

11 апреля Евгений и Наталья заселились в новую гостиницу, но провели там только сутки: утром их попросили освободить комнату. “Из-за карантина менеджмент гостиницы не хочет никого заселять”, - такое сообщение получил Евгений. Еще в одной гостинице им отказались предоставить жилье, поскольку Наталья уже находилась на поздних сроках беременности.

Вечером 12 апреля пара пришла в консульство, где их оставили на ночь, и именно тогда у Наталья начались схватки, но рожать в здании диппредставительства пара не захотела.

От всего происходящего с нами я был в жутком стрессе, мы чувствовали враждебное отношение работников консульства. Разве мы могли позволить произойти такому важному для нас событию в этом “логове” врага? Евгений Россиянин, застрявший в Малайзии

Помещение, которое Евгении и Наталье выделили в здании консульства Фото Евгения

Вызывать скорую молодые люди побоялись, поскольку в консульстве им сказали, что роды обойдутся в 4000 долларов.

Евгений и Наталья попытались в ту же ночь снять комнату в отеле неподалеку, но им назвали неподъемную для семьи сумму. Вскоре после того, как пара вышла из гостиницы, начались роды. Молодые люди успели дойти до заброшенного здания.

В посольстве России, в свою очередь, утверждают, что оказывали семье всю возможную поддержку. “Все расходы покрывались посольством. Мы попросили их сходить к врачу, но они отказались, мотивировав тем, что хотят рожать самостоятельно. Однажды ночью они просто сбежали. Мы попытались связаться с ними, но они не отвечали на наши звонки и сообщения. Мы были очень обеспокоены состоянием малыша и матери”.

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Однако сам Евгений говорит, что, несмотря на отправленные в посольство сообщения, с ними связались только через три дня после родов. “Я на эмоциях хотел даже сжечь российский паспорт!”, - говорит мужчина.

14 апреля на странице посольства в Facebook появилось сообщение о том, что диппредставительство “прорабатывает с администрацией Губернатора Архангельской области вопрос об оказании материальной поддержки на осуществление родовспоможения в Малайзии” и просит пару как можно скорее связаться с дипломатами и с администрацией региона.

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Но Евгений говорит, что у него в тот момент не было возможности зайти в интернет, кроме того, Наталья уже родила, а потому помощь в родовспоможении им была не нужна.

“Они сняли с себя мастерски ответственность, понимая, что их за это по головке не погладят. Да и мы уже разуверились и решили своими силами как-то справляться. Даже если бы мы обратились, зная все бюрократические проволочки, мы бы только сейчас что-то получили, но ведь уже нет необходимости в родовспоможении”, - говорит Евгений.

Сейчас семья живет в том же заброшенном доме. Рабочие, которые трудились наподалеку, провели им электричество. Евгений и Наталья говорят, что в случае необходимости готовы принять других россиян, которые также оказались в сложной ситуации.

“Мое состояние с каждым днем все хуже”

Жительница Новосибирска Марина Черенкова тоже застряла в Малайзии: она прилетела в Куала-Лумпур 15 марта. Пробыть в Малайзии женщина планировала всего несколько дней: она приехала погостить к сыну, и 26 марта должна была вернуться в Россию. “Но так как обстановка накалилась, я решила поменять билеты, взять на более раннюю дату, но много потеряла денег из-за покупки билетов”.

Марина успела приобрести четыре билета на четыре разных рейса, но вылететь так и не смогла: три прямых рейса были отменены, и деньги за них до сих пор не вернули, а еще одним - через Бангкок - женщина вылететь не смогла из-за закрытия тайских границ. Сдать этот билет она не может, поскольку в этом случае лишится права на получение материальной помощи.

Деньги от государства Марина получила, правда, только за две недели. Сейчас ей помогают друзья и коллеги.

Самое страшное для меня то, что у меня нарушение сердечного ритма, я перенесла операцию на легком, а таблетки я привезла только с двухнедельным запасом. Здесь в аптеках таких таблеток нет. А в посольстве мне говорят: “Ну Вы же врач, у Вас сын тут, Вы не на улице живете, придумайте что-нибудь” Марина Черенкова Россиянка, застрявшая в Малайзии

Марина нашла в итоге заменитель лекарства, но состояние женщины с каждым днем становится все хуже. “У меня признаки сердечной недостаточности, одышка. Когда я по жаре иду в магазин, то стараюсь идти как можно медленнее, чтобы не усугублять ситуацию”.

“Я уже ем один рис, с ужасом представляю, что будет через неделю”

Жительница Петербурга Екатерина Лёвина прилетела в Чили в начале марта. В Южной Америке она должна была пробыть до середины апреля: помимо Чили, девушка планировала съездить в Перу, откуда 14 апреля у нее был обратный рейс в Россию. Но самолет отменили.

Тогда Екатерина потратила еще 70 тысяч рублей на билет из Сантьяго в Москву с пересадкой в Мадриде на 1 апреля. Но перед самым полетом, когда девушка уже приехала в аэропорт чилийской столицы, ей сказали, что пустить ее на борт не могут, потому что рейс Мадрид-Москва тоже отменили. Хотя за день до этого “Аэрофлот” подтвердил, что все будет по расписанию.

Сейчас девушка находится в городе Ла-Серена. На съем квартиры она тратит около 2500 рублей в день. “Я пыталась забронировать самые дешевые варианты - хостелы, а когда приезжала на место, оказывалось, что они закрыты. Квартиры сдает очень мало людей, поэтому цену выбирать не приходится”.

Екатерина рассказывает, что бывало так, что она бронировала жилье на Airbnb, а ей потом приходили сообщения, что в данный момент в жилом комплексе запрещено сдавать квартиры.

“Мне повезло, я нашла хозяина, который учился в России. Ему стало меня жаль, и он сдал мне жилье”.

Денег у Екатерины остается еще на неделю, а перспектив никаких нет, про вывозные рейсы из Чили никто ничего не знает. Девушка уже почти потратила все, что у нее было на двух кредитках, а в Петербурге ей еще приходится выплачивать ипотеку.

Работать удаленно я не могу, поскольку работаю в психоневрологическом диспансере. Зарплату я, естественно, не получаю. С ужасом представляю, что будет со мной через неделю, так как я уже ем один рис, а остальное уходит на съем жилья Екатерина Лёвина Россиянка, застрявшая в Чили

Девушка говорит, что выход у нее только один: занимать деньги у друзей и родственников, “но и они сейчас тоже не в самом лучшем положении”.

Как и многие россияне, Екатерина подала заявление на матпомощь, но получила ее только за шесть дней.

Зима все ближе

Из Аргентины до сих пор не могут вернуться на родину около 150 россиян. Среди них - Павел Тихонов и Анастасия Ковпак. Они прилетели в Аргентину 8 марта - тогда о пандемии еще никто не говорил (Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта).

24 марта пара должна была вернуться домой в Москву, но рейс Alitalia отменили. После этого Павел и Анастасия купили билеты на 26 марта компании Turkish Airlines, но и этот рейс был отменен всего за несколько часов до вылета.

Сейчас Павел и его супруга находятся в Буэнос-Айресе. Они единственные постояльцы отеля. Каждый день они платят за жилье 50 долларов, то есть за этот незапланированный месяц в Аргентине семья отдала уже 1700 долларов. Деньги немаленькие, но иного выбора нет: отелям запрещено принимать новых гостей, поэтому Павлу и Анастасии приходится жить там, где они остановились месяц назад.

Семья старается экономить на еде, максимально запасаясь “провизией” на завтраке и покупая в магазине только самое необходимое.

Материальную помощь пара получила только за полмесяца, но вот уже три недели они живут исключительно на свои средства.

Я думаю, мы сможем протянуть до середины мая, а потом у нас начнутся большие проблемы Павел Тихонов Россиянин, застрявший в Аргентине

Россиянка Мария опасается за свою жизнь: ей необходимо регулярно принимать лекарства. К счастью, нужные ей таблетки в Аргентине есть, правда, стоят они в четыре раза больше, чем в России, о чем девушка рассказывает в видеообращении. По словам Марии, сейчас лекарство за свой счет ей покупают консулы.

Еще один россиянин, застрявший в Аргентине, получил от государства очень “щедрый” подарок. 8 апреля Иван Огороднов проснулся от звука смски. На телефоне он увидел сообщение: “Вам перечислено 909 тысяч рублей!” Молодой человек тут же начал звонить в МИД, в посольство, в “Сбербанк”:

“Я боялся, зная, как наше государство может отреагировать. Вдруг обвинит в мошенничестве. Ты тратишь свое время и деньги, целые сутки не спишь, пытаешься звонить по всем линиям, а ты банально даже не можешь получить ответ, как эти деньги вернуть. Берите их, ради бога, чтобы ко мне потом никаких претензий не было”.

В итоге всю сумму забрали обратно, в том числе деньги, которые Ивану действительно полагались в качестве материальной помощи. С тех пор молодой человек больше не получал никаких денег. В ответ на запрос ему заявили, что анкета заполнена неправильно: “Но вопрос! Как они до этого перечислили? Если что-то из данных потерялось, то и перевода не должно было быть”, - говорит Иван.

Нехватка денег - не единственная проблема, с которой столкнулись россияне, застрявшие в Южной Америке. Сейчас на континенте осень, и с каждым днем становится все холоднее, а многие приехали только с летними вещами. В Аргентине все магазины, кроме продуктовых, закрыты, а потому люди не могут даже купить теплую одежду.

Посольство продолжает оказывать помощь заблокированным в Аргентине российским гражданам. Сотрудниками РЗУ создан фонд... Publiée par Посольство России в Аргентине sur Samedi 25 avril 2020

Месяц назад у россиян, застрявших в этой стране, была возможность вернуться домой: они могли вылететь в Испанию, а оттуда - в Россию. Но всего несколько человек согласились лететь тем рейсом.

В основном россияне отказывались по двум причинам: неподъемная для многих цена (около 700 долларов до Мадрида и около 250 потом до Москвы) и эпидемия, которая уже тогда бушевала в Испании. В посольстве РФ посчитали, что россияне в той ситуации повели себя безответственно.

"Сначала Посол уговаривал воспользоваться специально предоставленной для россиян возможностью - улететь испанскими авиалиниями до Мадрида, а затем в Москву. Люди отказались, каждый по своим причинам. В основном не устроила цена. Тепер Посольство помогает оставшимся, организуя помощь и собирая вещи", - написала два дня назад на своей странице в Facebook представитель МИДа Мария Захарова.

“После этого небо было закрыто напрочь, ни одного коммерческого рейса не было. У нас нет другой возможности вылететь, кроме как спецрейсом из Москвы. Но нас пока нет даже в планах Минтранса. Мы в отчаянии”, - добавляет Павел.