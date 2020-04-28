МВД опубликовало проект кодекса этики для своих сотрудников

МВД опубликовало кодекс этики для своих сотрудников. Исходя из текста, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных актов, российским полицейским может быть рекомендовано "сохранять выдержку и спокойствие" и "воздерживаться от жестких действий и резких высказываний в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста".

В соответствии с проектом кодекса этики и служебного поведения, сотрудникам органов внутренних дел рекомендовано соблюдать "скромность и чувство меры ‎при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши". Полицейские в форменной одежде должны будут воздержаться от посещения рынков, ресторанов и казино в свое нерабочее время.

Им также порекомендуют "сводить к минимуму моральный вред" от проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Во время обыска полицейские будут обязаны бережно относиться к предметам и личным вещам, "имеющим значимость или ценность для граждан".

При проведении допроса сотрудник правоохранительных органов должен будет "сохранять спокойствие и уверенность, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого".

Также отмечается, что полицейскому не следует держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форме, которая утратила надлежащий вид. "В случае выполнения служебных обязанностей в гражданской одежде допускается ношение костюма или платья и обуви строгого делового стиля, неяркого цвета, соответствующих статусу государственного служащего", - поясняется в проекте кодекса.

Согласно опросу ВЦИОМ, рейтинг одобрения правоохранительных органов в феврале 2020 года упал более, чем на 4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 46.5%.