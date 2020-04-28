Минздрав призывает экономить средства индивидуальной защиты

Минздрав России рекомендует медорганизациям рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты, чтобы избежать их необоснованного расхода. Больницам советуют ограничить число сотрудников, контактирующих с пациентами, и минимизировать количество их входов в палату, использовать один и тот же респиратор при работе с несколькими людьми. Сами медики говорят о дефиците масок и спецодежды.

Кроме того поступает все больше сообщений о заражении врачей коронавирусом. Ранее критическая ситуация сложилась в центре травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Пташников врач, НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена: "В нашем отделении 32 пациента. Десять пациентов - сотрудники. Вы не ослышались. Все наши сотрудники болеют. Я так же, как и все заболел. У меня положительный тест на COVID ".

Все отделение оказалось в "красной зоне". И по словам врача, замкнутое пространство с циркулирующим вирусом, сделало свое дело. Не помогли в должной мере и защитные средства. И все же их наличие в необходимом количестве, в том числе в неинфекционных больницах, крайне важно.

Алексей Эрлих, врач-кардиолог: "В неперепрофилированных, неспециализированных больницах сотрудники не снабжены достаточно средствами индивидуальной защиты. Потому что все думали, что там не будет коронавируса. Сотрудники общаются с пациентами так, как будто это обычные пациенты (до эпохи коронавируса). Поэтому происходит, как мне кажется, гораздо более интенсивная передача инфекции, чем это происходит в перепрофилированных, специализированных больницах".

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Росздравнадзор ведет постоянный мониторинг обеспеченности медицинских учреждений необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Об этом глава ведомства сказал на совещании с участием президента России Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.