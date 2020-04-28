Онлайн-школа: помощь нуждающимся в Венгрии

Как и во многих странах мира, школы в Венгрии переведены на онлайн-обучение из-за пандемии коронавируса. Уроки проходят в режиме видеоконференции, ученики выполняют домашние заданиях в специальных приложениях

В городе Матесалька на востоке Венгрии проживает большая цыганская община и ситуация с дистанционным обучением здесь сложная, т.к. во многих семьях нет компьютеров и смартфонов.

Сестры Фелиция и Аманда хорошо учатся. Младшая хочет работать в полиции, а старшая мечтает стать медсестрой. Но из-за отсутствия интернета скорость учебы замедлилась —раз в неделю школа присылает распечатанные тексты уроков и заданий, которые в пятницу нужно отправить обратно.

"Мы совсем не развиваемся, такой способ обучения гораздо хуже, чем занятия в школе. Нам никто не объясняет правила и задания. Мы скучаем по учителям", — говорит Аманда.

К тому же для многих детей в этом цыганском поселке школа — это не только возможность выйти из дома и подружиться с другими учениками, но и пообедать. Школа пока закрыта, но учителя приходят, чтобы подготовить и передать обучающие материалы, а дети из самых бедный семей получают также бесплатные обеды.

Местные предприниматели стараются помочь детям. Мэр города организовал благотворительное движение и 33 школьника получили электронные устройства для обучения.

Соцработник Рицард САбо говорит: "Дети из нуждающихся семей получили ноутбуки и планшеты. В самом начале было много предложений помощи, но сейчас уже меньше".

Режим действия чрезвычайного положения в Венгрии был введен в середине марта. Власти страны собираются в мае приступить к постепенному смягчению карантина. Выпускные экзамены в школах начнутся 4 мая и в основном пройдут в письменном виде.