"Здоровье без денег — наполовину болезнь": европейцы теряют терпение

В европейских странах смягчают карантин, но как продолжать работу в условиях обязательного социального дистанцирования? В Италии 75 тысяч ресторанов, баров и клубов присоединились к акции протеста против планируемых ограничительных мер. Они также хотят возобновить деятельность уже до 1 июня, а в ином случае опасаются банкротства.

Официальный представитель ассоциации ресторанов Тосканы Паскуале Наккари говорит:

"Здоровье без денег — это наполовину болезнь. Сегодня мы включаем свет, чтобы все могли видеть, что наши сотрудники до сих пор не получили средства из фонда помощи. Мы призываем власти оказать нам содействие в оплате аренды и счетов. Мы не знаем, что будет дальше".

У здания парламента Словении в Любляне на мирную антиправительственную акцию протеста собрались 400 человек. Манифестации прошли и в других словенских городах. Демонстранты соблюдали дистанцию.

"Я думаю, что это бесчеловечные и антиконституционные меры! И с каждым днем становится все очевиднее, что кризис служит всего лишь предлогом, чтобы одобрить антигуманные, противоестественные законы", — говорит жительница Любляны.

В Сербии оппозиция призывает проводить ежедневные антиправительственные демонстрации. В воскресенье тысячи жителей страны стучали ложками по кастрюлям и свистели в знак протеста против запретов. Так, во время майских праздников комендантский час будет действовать в течении 83 часов.