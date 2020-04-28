Европа ослабляет карантин

Италия приступает к частичному снятию ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Накануне здесь зарегистрировали 1739 новых случаев заражения — это минимум за последние семь недель.

С 4 мая в стране вновь заработает большая часть промышленных предприятий и строительных компаний, возобновится оптовая торговля. Рестораны смогут продавать еду на вынос. Итальянцам разрешат посещать своих близких, но лишь в пределах одной провинции. Большие семейные собрания по-прежнему под запретом.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "Речь не идет о том, что вы сможете пойти к кому угодно — к друзьям, родственникам. То есть отправиться к родственникам вы как раз сможете, но не к своим приятелям. Никаких вечеринок. Вы сможете увидеться только с теми, с кем у вас близкие отношения".

Некоторые стратегически важные для Италии предприятия уже возобновили работу — например, крупнейший в стране завод Fiat Chrysler в городе Атесса. На производстве фургонов и микроавтобусов заняты около 6 тысяч человек. До карантина здесь выпускали 1200 автомобилей в день.

Тем временем, испанская королевская чета посетила штаб-квартиру национального Агентства по чрезвычайным ситуациям в Мадриде. За последние сутки в стране умерли около 300 заболевших коронавирусом. Правительство готовится представить детальный план по выходу государства из карантина.

О том, как возвращаться к жизни стране, пойдет речь и во французском Национальном собрании. Во вторник премьер-министр Эдуар Филипп расскажет депутатам нижней палаты парламента о том, как правительство предлагает открывать учебные заведения, возвращать людей на работу, обеспечивать граждан защитными масками.

Жители Швейцарии уже могут сходить в парикмахерскую или к зубному, закупиться семенами для посадок и даже набить татуировку.

А в Чехии вновь открылись зоопарки. Из-за карантина многие их них оказались на грани банкротства. По данным местных СМИ, за последние два месяца убытки 11 зоологических садов составили свыше 3,5 млн евро.