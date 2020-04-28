Медленно и осторожно: Австрия и ФРГ ослабляют карантин

Власти Австрии, где стабилизируется эпидемиологическая ситуация, ослабляют ограничительные меры. С первого мая жители альпийской республики смогут свободно выходить на улицу, но должны будут соблюдать дистанцию в один метр. Можно будет собираться и группами не более 10 человек. Откроются крупные торговые центры и парикмахерские. С середины мая - рестораны. Это очередной шаг по снятию карантина. Две недели назад в стране начали работать небольшие магазины. В Австрии COVID-19 заболели 15 274 человека. 549 умерли.

Рудольф Аншобер, министр здравоохранения Австрии: "Этот ключевой для нас момент (а речь идет о возобновлении производства и коммерческой деятельности) полностью соответствует нашим ожиданиям. Но этот процесс не должен обернуться негативными последствиями в связи с Пасхальными каникулами и открытием магазинов".

В Германии, которая так же успешно справляется с эпидемией коронавируса, постепенно открывается производство. После почти шести недель простоя возобновил работу центральный завод автоконцерна Volkswagen, расположенный в Вольфсбурге. Начинают работать школы.

Лотар Вилер, глава института имени Роберта Коха: "Конечно, все мы хотим снова вернуться к нормальной жизни. И мы слышали об этих намерениях последние дни. Но на фоне смягчения ограничительных мер, мы должны постараться закрепить наши совместные достижения. Давайте по возможности оставаться дома, ограничивать социальные контакты и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга".

Жителей Германии обязали носить маски в общественных местах и на транспорте. В некоторых землях нарушителям грозит крупный штраф - в размере до нескольких тысяч евро. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Скончались порядка 6000. В настоящее время прирост числа выздоровевших за сутки более чем вдвое превышает увеличение количества инфицированных.