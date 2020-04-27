Животным в европейских зоопарках грозит смерть

Пандемия коронавирусной инфекции изменила не в лучшую сторону жизнь не только людей. Из-за сложившейся ситуации страдают, или вовсе могут погибнуть животные. Представители руководства зоопарка в Дартмуте, на юго-западе Англии, говорят, что им возможно придется усыпить некоторых находящихся на попечении обитателей, потому что на их содержание не хватает средств.

Кэрол Джонас, заместитель директора зоопарка: "Эвтаназия - самый худший сценарий. И такого не должно случиться. Мы будем делать все что в наших силах, чтобы до этого не дойти".

Тиграм, пингвинам, выдрам необходимо обеспечивать ежедневное питание. Платить надо и смотрителям зоопарков. Да и лечение животных требует денег. Но где их взять?

Океанариум "Океанополис" во французском Бресте стал домом для десяти тысяч морских животных. В связи с карантином, центр, который ежегодно посещают 430 тысяч человек, закрыт.

Стефан Моби, директор океанариума: "Ситуация очень непростая. Деньги нам не поступают с 17 марта. На сегодняшний день потери составляют около миллиона евро".

Тяжелые времена переживает и зоопарк, расположенный в греческом городке Спата, недалеко от Афин. Сотрудники надеются, что в середине мая зверинец наконец откроет двери для публики. За время карантина здесь появились на свет пять кольцехвостых лемуров и четыре суриката.