Кто виноват в высокой смертности в домах престарелых?

Стокгольм и прилегающая к нему область Сёдерманланд – самые зараженные коронавирусом регионы Швеции. А самыми опасными для жизни оказались здесь дома престарелых: на них приходится треть всех смертельных случаев.

По мнению финской медсестры Сони Аспинен, работающей в этих домах, высокая смертность стала результатом халатности, проявленной руководством:

«Я считаю, что много заражений случилось по вине персонала. Особенно это характерно для домов престарелых. Заразу принесли извне, и тем самым поставили под угрозу жизнь пожилых людей».

Шведские власти отказались от введения жестких карантинных мер, да и тестирование часто не проводится даже в таких зонах высокого риска как дома престарелых.

«Систематического тестирования не было, – рассказывает Соня. – Во всяком случае, в тех заведениях, в которых я работала. Даже несмотря на то, что там были люди с симптомами, их на ковид не тестировали».

По мнению Сони, ситуацию усугубляет низкая квалификация работников домов престарелых: многие из них с трудом говорят по-шведски и не соблюдают правила гигиены. Шведское правительство обещает провести расследование.

По данным на 27 апреля, жертвами ковида в Швеции стали 2274 человека. Для сравнения, в соседней Финляндии – 190, Норвегии – 202, Дании – 422.