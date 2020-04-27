В Сибири полыхают лесные пожары

В Сибири и на Дальнем Востоке России сложилась критическая ситуация с лесными пожарами. Об этом в понедельник заявил глава МЧС Евгений Зиничев. По его данным, "в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае – в три раза, в Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза".

Основной причиной пожаров в министерстве по чрезвычайным ситуациям считают поджог сухой травы. Евгений Зиничев предложил ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Быстрому распространению пожаров способствует аномально жаркая погода и порывистый ветер. По данным МЧС, на фоне глобального потепления климата в этом году, как и в прошлом, пожароопасный сезон начался раньше среднемноголетних значений.