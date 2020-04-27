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Россия

Около 900 российских военнослужащих заразились коронавирусом

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 Euronews и ТАСС
Около 900 российских военнослужащих заразились коронавирусом
Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Минобороны сообщило, что после сплошного тестирования среди военнослужащих было выявлено около 900 случаев заражения новым коронавирусом. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один - на искусственной вентиляции легких. 15 человек - в состоянии средней тяжести, остальные - без симптомов заболевания.

В госпиталях Минобороны проходят лечение 314 человек, в изоляторах по месту службы - 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

По данным ведомства, коронавирусом также заразились 779 военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах. Из них в госпиталях находятся 304 человек, в изоляторах по месту службы - 354 человека.

Минобороны сообщило, что во всех воинских частях и организациях ежедневно проводится профилактическая диагностика личного состава, дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений. Весь личный состав Вооруженных сил РФ, прибыв на службу, проходит медицинский осмотр с замером температуры тела.

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