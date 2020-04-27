40% россиян не верят, что заразятся коронавирусом

40% россиян оценивают вероятность заразиться коронавирусом как низкую, следует из опроса ВЦИОМ и АНО "НИЦ "Особое мнение". Чаще всего такой ответ дают жители городов-миллионников (50%) и крупных городов численностью от 500 тыс. до 950 тыс. чел. (51%).

Каждый пятый опрошенный считает, что шансы заболеть COVID-19 высоки (21%). Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга такой ответ встречается чаще (24%), чем у жителей других городов. Страх заразиться наиболее высок в группе респондентов до 34 лет (18%). Авторы исследования считают, что это связано с тем, что именно в этом возрасте россияне чаще всего обзаводятся семьей и детьми.

Респонденты молодого и среднего возраста чаще других боятся заразить своих близких. Этот показатель достигает 43% среди тех, кому исполнилось 18-24 года, 44% - в возрасте до 34 лет и 41% среди тех, кому еще нет 45. "Вероятно, это обусловлено распространенными заявлениями в СМИ и на телевидении о том, что лица старших возрастов тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекцией", - считают авторы.

Абсолютное большинство россиян (75%) поддерживают действия местных властей по предотвращению распространения коронавируса. Лишь 13% респондентов заявили, что не поддерживают принятые меры, и 11% затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее низкий уровень поддержки фиксируется среди респондентов 25-34 и 35-44 лет (64% и 70% соответственно).

Основными мотивами поддержки мер названы страх за себя и своих близких (46%) и "административный конформизм" (22%). Отказ от поддержки (13%) чаще всего мотивирован страхом ухудшения материального положения и группой причин, отрицающих существование коронавируса, эффективность предпринимаемых мер и уязвимость собственного иммунитета перед инфекцией.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 14 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, респондентов насчитывалось 1,6 тыс. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.