Конфликты в карантине: Румыния

Когда пандемия охватила Западную Европу, сотни тысяч граждан Румынии вернулись в страну, чтобы пережить период карантина и самоизоляции у себя дома.

Среди вернувшихся много цыган. Они в основном проживают в наиболее бедных общинах, которые из-за карантина оказались в ещё более тяжёлой ситуации.

Растущая напряжённость очень скоро вылилась как в конфликты внутри самих общин - так и в противостояние с жителями тех мест, где цыгане разбивали свои лагеря. Чтобы навести порядок, приходится прибегать к помощи полиции.

"Речь идет о социально-экономической маргинализации: эти люди живут в поселениях, которые игнорируются властями. Наша организация уже неоднократно поднимала этот вопрос, обращая внимание на то, что государство не выполняет свою работу в этих общинах, игнорирует их на протяжении длительного периода времени. И теперь мы видим результат этого невежества властей. Играют тут, конечно, роль и некоторые предрассудки: да, в этих районах живут в основном цыгане, но и не цыганское население тут тоже есть, и оно находится в таком же бедственном положении", - поясняет социолог Киприан Некула из НПО "Аресел".

С середины марта в Румынию из-за рубежа вернулись около полумиллиона человек: одни испугались распространения болезни, другие потеряли работу на Западе.

Полиция говорит, что поведение небольших групп нарушителей спокойствия вызывает бурную реакцию местных жителей и старается не допустить эскалации насилия.

"Большинство из них также находятся под воздействием алкоголя, поэтому они вспоминают о прошлых конфликтах между семьями, между отдельными людьми, - говорит замначальника полиции Бухареста Дан Антонеску. - Эти конфликты возобновляются и перерастают в насилие. В эти особые моменты, когда мы все ощущаем некоторую нервозность из-за вынужденного затворничества, введённого для нашей же пользы, полиция действует по ситуации и вмешивается каждый раз, когда правила карантина нарушаются".

По данным румынских властей, за несколько недель карантина число случаев насилия в стране сократилось на 47% . Но отдельные инциденты всё ещё случаются, и полиции пришлось усилить патрулирование улиц, чтобы по возможности предупредить возможные всплески. Над районами, в которых риск возможных столкновений считается высоким, постоянно барражируют полицейские вертолёты.

Мари-Жанна Йон, Euronews:

"Как и в других государствах ЕС, беспрецедентная волна возвращающихся домой граждан усложнила задачу румынских властей по контролю за соблюдением правил карантина на всей территории страны. В борьбе с коронавирусом все ресурсы полиции на счету, но их приходится отвлекать на решение конфликтных ситуаций".