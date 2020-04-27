У берегов Калифорнии скопились десятки танкеров

Аномальное скопление нефтяных танкеров у побережья Южной Калифорнии зафиксировала за последние дни береговая охрана США.

Эксперты объясняют это тем, что трейдеры используют суда для длительного хранения нефти в связи с перенасыщением рынка и дефицитом свободного пространства в хранилищах на суше. По данным агентства Bloomberg, около Калифорнии сейчас находится объём, равный 20 % мировых потребностей в "чёрном золоте".

Присутствие значительного числа нефтеналивных танкеров замечено также у берегов Мальты и Южной Африки. Объем углеводородного сырья, находящегося в трюмах, с 1 марта увеличился на 76%, Wall Street Journal.

Стоимость нефти марки WTI 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Расчёт трейдеров, по мнению аналитиков, заключается в том, что пандемия COVID-19 к концу года сойдет на нет, тогда спрос на нефть и соответственно цены на неё подскочат.

Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность местных экологических организаций.