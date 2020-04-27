Угроза выживанию Airbus

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, угрожает выживанию европейского аэрокосмического концерна Airbus. С таким заявлениям обратился к сотрудникам глава компании Гийом Фори и предупредил о дальнейшем сокращении расходов и рабочих мест . "Мы теряем деньги с невиданной скоростью", — говорится в письме, которое попало в распоряжение информагентств.

Ранее корпорация уже сократила производство пассажирских самолетов на треть.

Во Франции три тысячи сотрудников были отправлены в отпуск без содержания либо переведены на неполную рабочую неделю. Но, по словам Фори, сейчас компания должна планировать более масштабные меры.

В 2007 году в рамках реструктуризации корпорация сократила 100 тысяч рабочих мест.

На этом фоне дешевеют акции Airbus, с начала года биржевые котировки компании обвалились более чем на 60%.

В среду будет опубликован финансовый отчет Airbus за I квартал текущего года.