Турция на пике эпидемии

Турция остаётся крупнейшим известным очагом распространения коронавируса после США и Европы — за полтора месяца, прошедших после первого диагноза, здесь выявлены более ста тысяч случаев заражения, и число смертей от осложнений COVID-19 приближается к двум тысячам.

В крупнейших городах страны по выходным действует режим комендантского часа. Статистика последних дней показывает возможное преодоление пика эпидемии, и правительство рассчитывает начать постепенное снятие ограничительных мер с окончанием рамадана.

Эпидемия стала тяжёлым ударом по турецкой экономике, которая и без того находится не в лучшем состоянии из-за слабеющей национальной валюты, растущей долговой нагрузки и высокой безработицы в последние два года. Пандемия парализовала работу турецких предприятий и подорвала важный для страны туристический сектор.

Тяжёлое испытание для людей — и неожиданная отдушина для живой природы: в обычно беспокойном Босфоре сегодня свободно резвятся дельфины. Пока стамбульцы остаются дома, а пассажирские и рыболовные суда стоят у причалов, дельфины пользуются возможностью поохотиться в богатом рыбой проливе. Отсутствие авиарейсов наверняка оценили и перелётные птицы, которые возвращаются сейчас через территорию Турции в северные края.