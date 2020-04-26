Израиль: протесты на фоне эпидемии

Манифестация протеста - но с соблюдением социального дистанцирования и иных правил санитарной безопасности в момент эпидемии - в Тель-Авиве прошла демонстрация, участники которой выразили свое недовольство достигнутым соглашением между "Ликудом" и блоком "Кахоль-лаван" о создании коалиционного правительства Израиля.

Те, кто вышел на площадь, полагают, что такого рода альянс может стать угрозой для существования независимой судебной системы страны и потенциально разрушает демократические институты Израиля.

Демонстрации были организованы движениями активистов, это прежде всего "За чистоту власти", которым руководит Элиад Шрага, и "Черный флаг".

В период эпидемии в Израиле действуют ограничения на передвижения, но проведение и участие в акциях протеста разрешено.

В стране выявлены свыше 15 тысяч заражений коронавирусом, от COVID-19 скончались 199 человек.