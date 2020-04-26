Срочная новость
This content is not available in your region

Испания

Испанские дети снова могут играть на улице

Комментарии
 Мария Горковская
euronews_icons_loading
Испанские дети снова могут играть на улице
Авторское право  Paul White/ Associated Press
Размер текста Aa Aa

Испанские дети снова могут играть на улице. В условиях национального карантина им запрещалось выходить из дома последние шесть недель. С воскресенья не достигшие 14 летнего возраста вновь могут прогуляться, но не более часа и только в сопровождении взрослого.

За последние сутки жертвами коронавируса в стране стали 288 человек.

Фернандо Симон, координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения: "Умерли менее трехсот заразившихся. Мы не видели таких цифр уже очень давно. Конечно, радоваться подобной статистике сложно. Но эти цифры позволяют смотреть на развитие эпидемии с некоторым оптимизмом".

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Если снижение числа случаев заражения продолжится, правительство обещает приступить к смягчению ограничительных мер со 2 мая - разрешить гражданам гулять и заниматься спортом на улице.

К настоящему моменту от коронавируса в стране умерли почти 23 тысячи человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных се
Télégramme , Одноклассники , ВКонтакте ,
Facebook , Twitter и & nbsp; Instagram .

Vous pouvez regarder les émissions et programmes d'Euronews
sur нашем канале sur YouTube

center>  