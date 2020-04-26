Куда пропал Ким Чен Ын?

В последний раз лидера КНДР видели на публике 11 апреля, тогда северокорейский лидер провел партийное заседание.

На следующий день - 12 апреля - его отсутствие заметили на сессии Верховного народного собрания Северной Кореи, Ким Чен Ына также не было на праздновании 108-й годовщины со дня рождения его деда Ким Ир Сена.

Возникли слухи о возможной болезни и даже смерти северокорейского лидера.

В Сеуле между тем подчеркнули, что у Южной Кореи нет никаких сведений о плохом самочувствии Ким Чен Ына.

Тем не менее, сестра северокорейского лидера Ё Чжон, которую называют его "правой рукой", может стать, как сообщается, "в случае чего" его возможной преемницей.