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мир

Спад волны смертей в Италии и Франции

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  Денис Локтев
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Спад волны смертей в Италии и Франции
Авторское право  Antonio Calanni/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Италия в воскресенье зафиксировала 260 "коронавирусных" смертей за сутки — это на 155 меньше, чем днём ранее, и самый низкий показатель с середины марта. В этой стране, первой в Европе столкнувшейся с эпидемией, от осложнений COVID-19 умерли уже почти 27 тысяч жителей. Без малого 65 тысяч пациентов выздоровели. Ещё более 106 тысяч итальянцев продолжают лечиться.

Позитивная динамика помогает итальянским городам планировать новую жизнь после карантина. Например, Милан, впервые за долгие годы дышащий чистым воздухом, надеется и впредь сохранить автомобильное движение в городе на минимальном уровне.

В соседней Франции в воскресенье сообщили о 242 смертях за сутки — этот показатель устойчиво снижается. Число умерших во французских больницах и домах престарелых приближается к 23 тысячам человек. В воскресенье относительно многие парижане решились выйти за покупками — продовольственные магазины продолжают работу. Многие жители французской столицы носят защитные маски и следуют рекомендациям не слишком приближаться к окружающим.

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