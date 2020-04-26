Вместо форума - больница

Временный госпиталь для больных COVID-19 возведён в Санкт-Петербурге на территории выставочного центра, где проходил международный экономический форум, который называют "российским Давосом".

В 7-ом павильоне расположились больничные койки. Сюда будут поступать пациенты с относительно лёгкой формой протекания болезни, которые не могут лечиться в домашних условиях.

За аренду городу платить не придется: территорию предоставил безвозмездно "Газпром", взяв на себя также расходы по обслуживанию. После эпидемии компания восстановит павильон за свой счёт.

"Сегодня заболевших больше, чем тех, кого мы выписываем из клиники. Это опасная тенденция. (...) За 7 дней буквально строители возвели лёгкий госпиталь на тысячу человек, это вообще большой подвиг. Здесь работало более тысячи человек строителей", - сказал посетивший стройплощадку губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новый госпиталь будет укомплектован из расчета один врач на 60 коек. В учреждении также будут работать около 200 медсестёр.

Число больных COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 3 тыс. Временные больницы позволят разгрузить специализированные инфекционные, куда поступают пациент с тяжёлой формой заболевания.

По официальным данным, за последние сутки в России заразились коронавирусом более 6,3 тыс человек, а всего с момента вспышки эпидемии около 80 949. 747 заболевших скончались, 6 767 выздоровели.

[Обновлено 26.04.2020 в 19:30 мск: В тексте было ошибочно указано, что ПМЭФ должен был проходить в этом году в "Ленэкспо".]