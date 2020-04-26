Беспилотники для белых медведей

Для мониторинга активности и среды обитания полярных медведей в России стали использовать дроны - Академия наук РФ поставила перед собой задачу впервые в истории пересчитать этих крупнейших сухопутных хищников российской Арктики, объявив о запуске четырёхлетней исследовательской программы.

Белый медведь находится на вершине пищевой цепочки, выступая как бы санитаром полярной экосистемы. Изменение климата делает его более уязвимым. Перепись призвана ответить на вопрос, не стало ли этих животных меньше.