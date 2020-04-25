Госдеп США винит ВОЗ в коронавирусной пандемии

Власти США возлагают на Всемирную организацию здравоохранения ответственность за распространение COVID-19. По словам госсекретаря Майкла Помпео, она не выполнила свою задачу по защите мира от глобальной пандемии.

В США зарегистрировано около миллиона случаев заражения новым коронавирусом, более 50 тыс. инфицированных умерли. В ряде штатов на фоне замедления распространения болезни власти анонсировали смягчение карантинных мер. Так в Джорджии при условии соблюдения санитарных правил разрешено вернуться к работе частные предприятия, в том числе, спортзалам барам и кинотеатрам.

Мы открываем страну. Это захватывающее зрелище! Есть много талантливых людей от губернаторов до обычных граждан, которые просто стоят там и помогают открывать эти двери. Дональд Трамп президент США

О намерении в скором времени открыть Америку, то есть отменить введённые из-за пандемии ограничения, Трамп заявлял ещё месяц назад, а на прошлой неделе был опубликован план выхода из карантина. С тех пор по стране прокатилась серия акций как сторонников, так и противников локдауна.