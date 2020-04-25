Коронавирус против конституционной реформы

22 апреля должно было состояться всероссийское голосование по изменению Конституции, но коронавирусная пандемия вынудила Кремль изменить планы. Если бы реформа проводилась в намеченные сроки, то, по данным ВЦИОМ, она бы получила широкую поддержку граждан. Как изменится этот расклад после эпидемии? Разбираемся в «Кубе».

Одной из важнейших тем последних дней стало преодоление экономического кризиса, спровоцированного пандемией. Но экономические проблемы оборачиваются и политическими последствиями, — предупреждают политологи. В России с тем, как власти справятся с ситуацией, они связывают судьбу нашумевшей конституционной реформы.

Период накопления раздражения

«Чем дольше будут действовать запретительные меры, тем хуже будет результат на выходе», — прогнозирует доцент факультета социальных наук ВШЭ Александр Кынев. По его словам, «каждый день жизни в условиях запрета делает людей ещё более нищими, потому что никакой помощи [от государства] нет, а запасы проедаются и раздражение копится».

Голосование о внесении поправок в Конституцию было назначено на 22 апреля, но 25 марта президент Владимир Путин признал, что проводить подобные мероприятия в разгар пандемии нельзя, и отложил этот вопрос на неопределённый срок.

Если бы голосование состоялось в срок, то, как следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян были бы готовы принять в нём участие, за изменение проголосовали 67-68%.

Кынев отмечает, что к таким результатам «официальной социологии» надо относиться с осторожностью.

Люди демонстративно говорят: «Да, мы пойдём», — и не идут. Люди говорят: «Да, да, конечно, мы поддержим», — и потом приходят и голосуют с фигой в кармане, потому что социолог воспринимается как участковый милиционер, которому надо побыстрее что-то сказать, что положено, чтобы он побыстрее отвязался. Александр Кынев политолог

Голосование как протест

В реальности многое, по словам Кынева, будет связано с реальным финансовым положением россиян. «Вроде людей отправили в вынужденный отпуск и у них есть ещё надежда, что они вернутся, но когда они вернутся, выяснится, что бизнес дальше работать не может. Очень мощная волна банкротств и закрытий пройдёт уже после окончания этого кризиса, потому что формально сейчас [предприятия] закрыться не могут: для этого нет институциональных возможностей. Но потом начнётся массовая оптимизация и ситуация будет лавинообразно ухудшаться в течение последующих месяцев».

В этих условиях общероссийское голосование может превратиться в форму массового протеста, — говорит Кынев, ссылаясь на данные экспертов и технологов о росте недовольства в регионах:

«Массовое протестное голосование будет очень большим, даже если оппозиция не будет делать вообще ничего. Раздражение велико. Наша национальная особенность — протестовать по-тихому. Единицы готовы выходить на митинги, пикеты и прямо говорить, что их не устраивает. Но показать фигу в кармане и исподтишка отомстить — это любимое занятие нашего избирателя.

Он многократно это делал. Он это делал на выборах Московской городской думы в прошлом году, он это массово делал по регионам в 2018-м, когда проигрывали губернаторы, которые были абсолютно уверены в своей победе. Я убеждён, что то же самое будет на предстоящих выборах».

«Коронавирусное предупреждение» Кремлю

С тем, что социально-экономические последствия пандемии могут серьёзно повлиять на результаты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, согласен директор Института политических исследований Сергей Марков. Он уверен, что сейчас в этой процедуры могли бы принять участие около 60% россиян, причём 80% от их числе поддержали бы новый вариант Конституции.

«Если ситуация будет дестабилизирована, то этот процент точно уменьшится, а насколько он уменьшится, зависит от того, насколько упадут доходы», — говорит Марков. Он полагает, что уже через месяц власти начнут принимать меры по поддержке экономики и сохранению доходов населения, осознавая, в том числе, политические риски.

Если будет очень серьёзный удар по доходам и очень большая нервозность общества, тогда, скорее всего, голосование будет отложено властями дольше. Потому что референдумы, как правило, управляются властями. Власти проводят референдумы только тогда, когда у есть высокая вероятность того, что они на референдуме получат поддержку. Так происходит не только в России, но и в большинстве стран мира. Сергей Марков директор Института политических исследований

«Стабильное большинство»

В целом отношение к конституционной реформе связано с социально-экономической частью поправок, в том числе, с положениями о поддержке семей и гарантиями индексации пенсий, — объясняет Марков. По его словам, люди не понимают проекта новых взаимоотношений между ветвями власти, («по сути дела происходит формирование чего-то вроде коллективного президента, который, как предполагается, придёт на смену Владимиру Путину»). На отношение россиян к реформе, как говорит Марков, серьёзное влияние оказывает внешняя политика:

«Во многом это зависит от того, будет ли продолжаться противостояние России и Запада, которое большинство россиян воспринимает как одну из форм агрессии против России.

Если есть конфликт с внешним врагом, тогда нужно Владимиру Путину оставаться. Если конфликта нет, тогда нужно приходить новому поколению политиков, которые будут заниматься цифровизацией, модернизацией и так далее. Исходя из этого расклада формируется достаточно стабильное большинство за изменение в Конституцию».