Рамадан в условиях карантина

Жители Александрии развесили на улицах разноцветные фонари причудливых форм — это главный символ Рамадана в Египте и одна из немногих традиций, от которых здесь не стали отказываться, несмотря на распространение коронавируса.

В ряде стран священный для мусульман месяц пройдет в условиях карантина и изоляции: массовые молитвы в мечетях под запретом, на традиционные трапезы после захода солнца собираться можно лишь в узком семейном кругу.

В сирийской провинции Идлиб, оказавшейся на пороге гуманитарной катастрофы еще до пандемии, вдовы погибших в результате боевых действий готовят угощение для тех, кому особенно тяжело. На женщинах защитные маски и перчатки.

Ум Мухаммад вдова из Сирии: "Мой муж пропал без вести. У меня семь своих собственных детей и еще двое внуков — детей моих погибших сына и дочери. Я стала членом этой организации, чтобы в течение месяца Рамадана помогать сиротам, беженцам, тем, кому нечего есть, тем, кто не может свести концы с концами".

Еще одна из немногих сохранившихся в этом году традиции — пушечные залпы на закате в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины, определяющие время окончания поста.